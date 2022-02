Datenachterbahn: Die Pläne der Tech-Giganten

Als Facebook-Gründer Mark Zuckerberg im Oktober 2021 seine Vision des „Metaverse“ vorstellte, schritt er mit dem Duktus eines Sektenführers durch die Special-effects-Welten des Präsentationsvideos, und alles, was er sagte, schien auf einen Begriff zuzulaufen: „immersion“.

Das Wort, das ein ein- und Untertauchen, die Versenkung in einen gegebenen Kosmos meint, stellt klar, wohin die Reise gehen soll: in eine Art Selbstaufgabe, eine freiwillige Kapitulation vor einem monumentalen neuen lebensstil und Unterhaltungsangebot. Auch wenn Meta, Zuckerbergs neu benanntes Unternehmen, ende vergangener Woche an den Börsen überraschend stark abgestürzt ist: in die digitalen Parallelwelten, die unter Meta-Ägide gegenwärtig entwickelt werden, pumpen global agierende Technikkonzerne Abermilliarden.

Eine Online-Welt soll in den kommenden zehn Jahren entstehen, in der man sein privates und berufliches Leben führen kann, in der man Konferenzen nicht mehr über Smartphone oder Zoom-Programme via Computerbildschirm führen muss, sondern mittels VR-Brillen, Headsets und Hologramm-Animation mit seinem Avatar scheinbar direkt in virtuellen Büroräumen zu sitzen scheint.