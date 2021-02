Deichkind: „Jeder soll sich seinen Scheiß selber denken“

profil: In dem neuen Song „Like mich am Arsch“ singen Sie über Menschen, die lieber online kommentieren, als selber auf die Straße zu gehen. Auf der anderen Seite lebt auch Ihre Band vom schnellen Facebook-Klick. Dürre: Auch das ist nur eine Beobachtung. Ich sehe ja, dass die Menschen keine Bäume mehr ansehen, sondern nur noch auf ihre Tablets oder Telefone starren. Wir sind Fachmänner für Bestandsaufnahmen und Realitätschecks. Wir drängen aber niemandem unsere Meinung auf. Wahrscheinlich ist das der Grund, der uns so eine große Schnittmenge an Zuhörern beschert. Im Grunde gilt: Jeder soll sich seinen Scheiß selber denken.