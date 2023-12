Der profil-Fragebogen mit ... Milo Rau

Ein Gedanke beim Stichwort "Zukunft". Dass wir sie uns zurückerobern müssen (wie ich in meinem gleichnamigen Büchlein fordere).Und zwar gemeinsam.



Was wird der Sinn des Lebens anno 2024 sein? Dass alles anders wird und wir uns endlich heimisch fühlen.



Eine Sünde, die das Leben verbessert. Eigentlich alle Sünden.



Wovor ich Angst habe. Vor nichts als der Angst selbst.



Ein Reisetipp (plus Begründung, warum der CO2-Abdruck in dem Fall gerechtfertigt ist). Überall, wenn man nur lange genug bleibt (Kurzreisen vermeiden).



Ein Geheimnis, das niemand kennt. Dann wäre es ja kein Geheimnis mehr.



Ein Verbesserungsvorschlag. Ich finde Verlotterung ist der Verbesserung vorzuziehen-schon wegen der Umwelt.



Akzeptieren oder Streiten? Streiten. Aber akzeptieren, dass der andere nicht einlenkt.



Das Allergescheiteste wäre: Nur Dinge tun, die getan werden müssen. Den Rest sein lassen.



Mein Held/meine Heldin (warum?). Die Bewegung der Landlosen. Weil sie wissen, dass es keine Helden gibt-sondern nur die Solidarität der vielen.





Milo Rau, 46

Regisseur, Autor, Künstler und seit diesem Jahr Intendant der Wiener Festwochen; veröffentlichte soeben den Essayband "Die Rückeroberung der Zukunft" bei Rowohlt.