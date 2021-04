profil: Ihr Film "Der Rausch" handelt von vier Lehrern, die ihre Lebensfrustrationen mit einem wissenschaftlich organisierten Alkoholexperiment zu bekämpfen suchen. Sie stellen die Exzesse dieser Männer erstaunlich liebevoll dar. Moralisieren kam für Sie nicht infrage?



Vinterberg: Ich wollte nicht wie ein Politiker oder ein Priester über das Thema reden. Moralische und politische Verpflichtungen sind in der Kunst toxisch. Sie sind das Gegenteil kreativer Arbeit. Also verwandeln wir Moral in Neugier. Ich blicke neugierig auf den Abgrund des Alkoholexzesses. In dem englischen Begriff "spirit" stecken auch Geist, Seele und Temperament. In dem Wort "Inspiration" findet sich ebenfalls dieser Zusammenhang. Davon wollte ich erzählen: wie vier Männer sich auf die Suche machen, weil sie die Inspiration im Leben verloren haben-ihre Neugier, das Risiko, ihren Appetit. Das alles versuchen sie verzweifelt zurückgewinnen. Durch gezieltes Trinken.



profil: Ein Film über Alkoholmissbrauch?



Vinterberg: Eigentlich wollte ich zunächst etwas Kleineres, Provokanteres machen: eine Feier des Alkohols. Aber dann wuchs das Projekt an. Ich fand es faszinierend, wie sich Menschen verändern und erhöhen, wenn sie getrunken hatten. Alkohol half auch dabei, meisterliche Romane und große Musik hervorzubringen. Natürlich kann er Menschen töten, Familien und Gesellschaften zerstören. Wenn man sich verliebt, geschieht etwas Unkontrollierbares, ebenso, wenn plötzlich eine Idee einschießt. Man kann das nicht planen und nichts dagegen tun. Das Trinken öffnet die Tür zum Unkontrollierbaren.