„Deutschland 83”: Exportware made in Germany

Man muss aber auch sagen: der deutsch-deutsche Grenzkonflikt passt als Setting perfekt als Exportware made in Germany. Ein junger NVA-Soldat (gespielt vom 24-jährigen Shootingstar Jonas Nay) wird als Stasi-Agent nach Westdeutschland geschleust. In der BRD soll der junge Mann nicht nur die nuklearen Planspiele des Westens ausspionieren, sondern in weiterer Folge auch sabotieren. Für den ambitionierten Soldaten geht es fortan um einen neuen Alltag in einer neuen Ideologie, aber auch um Loyalität und Überlebenskampf. Als Zuseher findet man sich im Clash zwischen Ost und West in einem inneren Konflikt wieder. Was bleibt, wenn die Fronten verschwimmen? Wenn aus Freunden Feinde und aus Feinden Freunde werden? Der drohende Nuklearkonflikt der 1980er-Jahre zeigt sich in „ Deutschland 83” als Spiegelbild einer zerrissenen Gesellschaft, die zusammen gehört, aber erst Jahre später zusammenfinden wird.