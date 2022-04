Diagonale-Hauptpreise für „Rimini“ und „Alice Schwarzer“

Die Rolle, die der Diagonale in der Branche zukommt, geht über eine Filmleistungsschau jedoch hinaus; entscheidende filmpolitische Fragen werden hier regelmäßig öffentlichkeitswirksam verhandelt. Ein akuter Warnruf drang noch am vorletzten Spieltag via eilig einberufener Pressekonferenz aus dem Festivalzentrum in Richtung Wirtschaftsministerium: Die „Erfolgswelle“ des österreichischen Films drohe „abrupt gebrochen zu werden“, formulierte man es alarmistisch – aus allerdings guten Gründen. Denn der mit jährlich 7,5 Millionen Euro dotierte Förderungstopf einer der großen Finanzierungssäulen des heimischen Kinos, des sogenannten Filmstandorts Austria (FISA), ist nach nur drei Monaten ausgeschöpft. Dies könnte bedeuten, dass viele der für den Herbst angesetzten Dreharbeiten mangels Budgetierung möglicherweise nicht stattfinden werden. Wenn hier nicht unmittelbar gehandelt werde, heißt es, drohe ein Produktionsstopp für zahlreiche, bereits zum Großteil finanzierte Filme, somit „ein Kahlschlag in der österreichischen Filmbranche“.

Denn die FISA, angesiedelt beim Wirtschaftsministerium, stellt bis zu 25 Prozent der Gesamtbudgets von Filmprojekten. „Sollte diese Finanzierung wegfallen“, sagt die Regisseurin Marie Kreutzer, stehe „eine ganze Berufsgruppe vor dem Nichts. Und ab dem nächsten Jahr wird sich die Situation im Festival- und Kinobetrieb niederschlagen. Es würde eine Schieflage entstehen, die über Jahre zu Arbeitslosigkeit in der Branche führt.“ Alexander Dumreicher-Ivanceanu, Filmproduzent und Obmann des Fachverbands der Film- und Musikwirtschaft, fordert daher „eine sofortige und unbürokratische Aufstockung der Mittel zur kurzfristigen Lösung des FISA-Problems“. Zudem betont er die Dringlichkeit der Umsetzung eines steuerlichen Anreizmodells für Filmproduktionen: Dieses sei „im Koalitionsabkommen bereits verankert, Konzepte für eine Filminvestitionsprämie mit einem Bonus für grünes Produzieren liegen beschlussfertig auf dem Tisch. Die Umsetzung ist längst überfällig.“

Jeder in die Filmwirtschaft investierte Euro komme laut unabhängigen Studien „dreifach zurück“, erklärt der Produzent Dieter Pochlatko: Filmförderung sei „kein Geschenk, sondern ein Wirtschaftsfaktor mit 2,5 Milliarden Umsatz“. Die Schauspielerin Verena Altenberger, Präsidentin der Akademie des österreichischen Films, wandte sich in Graz daher umstandslos an die Wirtschaftsministerin und den Finanzminister: „Es geht nicht um kreatives Nice to have, sondern um 6000 Unternehmen und 15.000 Beschäftigte.“ Jetzt sei „schnelles und konsequentes Handeln notwendig, eine rasche Lösung dieser prekären Situation“ müsse gefunden werden. Der Ball liegt nun also, wie so oft, bei der Politik.