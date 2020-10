"Dicht" von Stefanie Sargnagel: Stadtbekannte Verrückte

"Tschocherln" sind Lokale, die sich zwar gern Café nennen, aber einen Latte macchiato bestellt hier ohnehin keiner. Es finden sich Stammgäste only ein: Man trifft sich zum Trinken. Es gibt aber auch sogenannte "Hittn", kleine Beisln, in denen das Bestellen eines Eistee Pfirsich das Codewort dafür ist, dass man Haschisch kaufen möchte. Stefanie Sargnagels autobiografischer Roman "Dicht" ist ein Reiseführer ins Wien der 1990er-Jahre, in Lokale, in denen der Zigarettenrauch schwer in der Luft hängt-und Obdachlose wie Willi die mit Speichel vermengten Bierreste der Gäste leeren. Der Untertitel lautet "Aufzeichnungen einer Tagediebin", und genau darum geht es: Sargnagel beschreibt ihre Schulzeit, die sie als Qual erlebt. Ihr wahres Leben findet im Park statt, dort trinkt sie Dosenbier, trifft auf eine wilde Mischung aus Alkoholikern und sonstigen Außenseitern. "Stadtbekannte Verrückte",wie sie sagt. "Dicht" ist Literatur von unten, aber ohne penetrant aufklärerischen Impetus, ohne plumpe Sozialkritik. Sargnagel liebt Sonderlinge, sie schaut nicht auf sie herunter, sondern hängt mit ihnen ab.