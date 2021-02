profil: Mit 54 Jahren sprechen Sie noch immer den jugendlichen Detektiv Bob Andrews. Wie funktioniert das? Fröhlich: Die Stimmen verstellen wir nicht. Nach so vielen Jahren schlüpfen wir automatisch in die Rollen und wissen, wie die zu klingen haben. Den Rest macht die Spielfreude, die automatisch kommt, wenn wir den Text vor der Nase haben. Wir haben zudem das Glück, dass wir stimmlich nicht so gealtert sind. In einem Hörspiel kann man auch mehr behaupten, als wenn wir jetzt eine Fernsehshow machen würden.