Die Geister sind unter uns: Mati Diops preisgekrönter Film „Dahomey“

Ursprünglich hatte Mati Diop einen Spielfilm im Sinn, wie sie im profil-Interview erzählt. Sie plante, ein Drehbuch zu schreiben über die epische Reise eines Artefakts, vom Augenblick seines Raubs bis zur Rückerstattung. „Ich ging aber, ganz ehrlich, fest davon aus, dass die Rückführung einer nennenswerten Anzahl an Werken in den kommenden 30 oder 40 Jahren illusorisch sei.“ Als sie 2021 herausfand, dass eine solche Restitution sehr bald stattfinde solle, war ihr sofort klar, dass sie diese Reise filmisch dokumentieren musste. „Dass ich plötzlich zur Zeugin eines solchen Akts werden konnte, kam wie ein Schock. Denn in Frankreich hatte sich die Wand des Schweigens, der Leugnung und der Verdrängung, was Raubkunst aus Afrika betrifft, unzerstörbar angefühlt.“

Aus einer kunstsinnigen senegalesischen Familie stammt Mati Diop, Regisseurin und Autorin des Films, väterlicherseits – ihre Mutter ist Französin. Wasis Diop, 74, ihr Vater, ist ein renommierter Folk-Jazz-Musiker, ihr Onkel war der legendäre, 1998 früh verstorbene Filmemacher Djibril Diop Mambéty („Touki Bouki“). Geboren 1982 in Paris, macht Mati Diop seit fast 20 Jahren Filme – kurze oder mittellange Arbeiten meist, „Dahomey“ ist erst ihr zweites abendfüllendes Werk. Als Schauspielerin hat sie auch gearbeitet, zweimal etwa für Frankreichs Kinomeisterin Claire Denis. 2019 war Diop mit ihrem Spielfilmdebüt „Atlantique“ die erste schwarze Regisseurin im Wettbewerb der Filmfestspiele in Cannes.

„Dahomey“ heißt der Film, der die Reise dieser 26 Werke dokumentiert, benannt nach jenem um 1600 gegründeten westafrikanischen Königreich, aus dem die heutige Republik Benin entstand. Mit 68 Minuten Laufzeit umfasst das – ab sofort in Österreichs Kinos zu besichtigende – Werk einen bescheidenen Zeitrahmen, obwohl es sich, sehr eigensinnig inszeniert, ein gewichtiges Thema vorknöpft: die moralischen und politischen Komplikationen der Repatriierung kultureller Objekte. Seit seiner Premiere im vergangenen Februar ist die Produktion zu erstaunlicher Prominenz avanciert: Als erster senegalesischer Film wurde „Dahomey“ für die kommende Oscar-Verleihung eingereicht. Für den Überraschungsgewinner der diesjährigen Filmfestspiele in Berlin ist die Chance auf eine Oscar-Nominierung wohl intakt.

Was war das? Eine entscheidende politische Geste oder bloß ein Tropfen auf den heißen Stein? 2021 verlautbarte die französische Regierung, dass sie 26 westafrikanische, im späten 19. Jahrhundert geraubte Artefakte – Königsstatuen, Masken, Palasttore und Thronsessel – aus dem Pariser Musée du Quai Branly nach Benin überführen werde, um jene Kultgegenstände dorthin zurückzuerstatten, wo sie einst angefertigt worden waren. 26 von über 7000 aus der alten Königsstadt Abomey gestohlenen Objekten, die nach wie vor in Frankreich lagern – das war nicht viel. Oder eben doch: ein Beginn.

Die Fiktion, die Diop im Kopf hatte, beeinflusste den Dokumentarfilm, den sie schließlich machte. Tatsächlich mischt sich in „Dahomey“ von Anfang an etwas Fiktionales, Fantasiertes in die dokumentarische Basis. Die 26 Kunstgegenstände erscheinen als Geister, die aus dem Off ihre Geschichten erzählen; sie spuken als Untote durch die Bilder, als wollte Mati Diop den Titel eines berühmten, ihrer Arbeit eng verwandten Essayfilms über die Eigenheiten afrikanischer Kunst umdrehen: „Auch Statuen sterben“ („Les statues meurent aussi“), proklamierten die Filmemacher Chris Marker, Alain Resnais und Ghislain Cloquet 1953. Bei Mati Diop sind sie zu ewigem Leben prädestiniert.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe sich mit seiner Entscheidung zur Rückgabe dieser 26 Objekte „heroisiert“, meint Mati Diop. „Er betonte seine Großzügigkeit. Die Wahrheit aber ist: Benins Regierung hatte die Werke zurückgefordert. Macron verbarg das. Er schien aus freien Stücken zu restituieren.“ Das koloniale Trauma, das „wir alle in uns tragen“, sei bei ihr, der senegalesisch-französischen Künstlerin, „besonders kompliziert“. In ihr kämpften zwei Instanzen gegeneinander – „das mag nach Klischee klingen“, lacht sie, aber so fühle sich das an. „Ich gehöre einer Generation an, die nach der Unabhängigkeit der einstigen Kolonien geboren wurde. Die Unabhängigkeit ist aber ein Trick. Alles ist offiziell postkolonial und frei; man braucht eine Weile, um zu durchschauen, dass die Spuren des Kolonialismus überall sind. Und sie verzerren die Realität, haben psychische Folgen.“

© Stadtkino Filmverleih Diskussion um Kunst & Politik: Standbild aus Mati Diops "Dahomey" © Stadtkino Filmverleih Diskussion um Kunst & Politik: Standbild aus Mati Diops "Dahomey"

Als das Skelett der jung verstorbenen Südafrikanerin Saartje Baartman, die in Europa Anfang des 19. Jahrhunderts in Freakshows ausgestellt wurde, nach Südafrika repatriiert wurde, war Mati Diop 20. „Das war damals als Thema zu belastend für mich. Ich war weit davon entfernt, mich mit der Geschichte kolonialer Gewalt zu befassen. Ich wusste davon, aber ich wollte es nicht wissen. Heute, 20 Jahre später, habe ich meine Augen geöffnet. Man braucht Zeit, um sich der Geschichte zu stellen. Verdrängung und Amnesie sind stark, wenn man Verantwortung für die Vergangenheit übernehmen müsste.“ Kunst oder Überleben? In Abomey organisierte Diop eine im Film zentral gesetzte, erhitzt geführte Debatte unter Studierenden über Sinn und Konsequenzen der Rückgabe. „Die junge Generation hat es schwer, zu ermessen, wie wichtig diese Restitution ist. Denn sie hat Geschichte nicht wirklich vermittelt bekommen. Die Kolonisierung, die so viel an psychischer, politischer und ökonomischer Infrastruktur zerstört hat, wird nicht nur im Westen verleugnet.“

Die baldige Rückgabe aller einst dem afrikanischen Kontinent entrissenen Kunstwerke ist aus Diops Sicht eine ferne Utopie: „Man muss pragmatisch sein: Es wird ein Jahrhundert dauern, das alles zurückzuführen. 26 restituierte Werke sind natürlich niemals genug – aber sie sind mehr als genug, um auf den Tisch zu bringen, worüber geredet werden sollte.“ Kunst ist auch Symbolpolitik, die in einer kriegsversehrten Welt deplatziert erscheinen mag. „Es ist ja fast ungehörig, über die Bedeutung der Rückkehr einiger Kultgegenstände zu sprechen, wenn der Großteil der Bevölkerung in Benin keine drei Mahlzeiten am Tag kriegen kann.“ Aber Kunst sei ein „starkes Prisma in postkolonialen Fragen“, sagt Mati Diop noch: „Das Kino ist mein einziges Instrument, um mein Kolonialtrauma zu bearbeiten. Es ist mein dekoloniales Werkzeug, um Gegennarrative herzustellen.“ Das Poetische und das Politische gehen in „Dahomey“, dieser Erzählung von Unrecht und Kompensation, Hand in Hand.