Die kaputte Republik

Was kann uns ein Rückblick in blassgraue Vorzeit, in eine neun Jahrzehnte zurückliegende Ära, jene des Ständestaats nämlich, des Austro- und Klerikalfaschismus lehren? Natürlich vieles: Er kann, nur zum Beispiel, das Wesen der Radikalisierung erläutern und anschaulich machen, kann zeigen, wie schnell sich eine scheinbar bürgerliche, christliche und vorgeblich „soziale“ Politik nach weit rechts drehen kann, um ihre „Reformen“ durchzusetzen, selbstverständlich alles ganz „legal“, mit den allerbesten Absichten, „in Ruhe und Ordnung“.

Im Zuge des kalten christlich-sozialen Putsches unter Kanzler Engelbert Dollfuß Anfang März 1933 wurde das Parlament ausgeschaltet und die Verfassung hundertfach gebrochen, man führte Zensur und Todesstrafe wieder ein, maß und eignete sich diktatorische Regierungsgewalt an. Österreichs noch fragile Erste Republik wurde kaputtgeschlagen. Der neue „Autoritätsstaat“ stieß in einem großen Teil der österreichischen Bevölkerung auf rückhaltlose Zustimmung.

Keine 15 Monate später, am 25. Juli 1934, wurde Dollfuß, Führer der Einheitspartei „Vaterländische Front“, im Zuge eines Putschversuchs der illegalen österreichischen Nationalsozialisten, von deren gefährlich erstarkender Bewegung man sich vergeblich abzugrenzen suchte, ermordet. Das Trauerspiel fand damit, wie bekannt, leider kein Ende.

