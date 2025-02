Die Lebenden und die Toten: Ukraine im Winter

Kann man das, im Kino vom Krieg erzählen, ohne diesen selbst je zu zeigen? Ohne Frontbilder und Soldateneinsatz, ohne Kugelhagel und Bombenteppich? Der in Kyiv (Kiew) aufgewachsene, seit 2013 in Wien lebende Regisseur Juri Rechinsky, 38, führt vor, wie das geht. Rechinsky ist ein Pendler zwischen Spiel- („Ugly“) und Dokumentarfilm („Sickfuckpeople“); sein 2022 veröffentlichtes Kriegsfotografenporträt hieß „Signs of War“ – und ebenso könnte auch sein neuer Film heißen: Denn darin richtet er seinen Blick auf die Konsequenzen des Krieges, zeigt in aller Drastik, was der prolongierte Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, mit den Betroffenen macht. Das Werk trägt den Titel „Dear Beautiful Beloved“, obwohl die Liebe und die Schönheit in den tristen Wohnungen, den zerstörten winterlichen Landschaften und den neonbeleuchteten Schutzräumen auf den ersten Blick fern zu sein scheinen: Erzählungen von Schmerz und Alltag der Entwurzelten, der Transportierten und Zwischengeparkten, all der betagten und verwirrten Frauen und Männer, die nur noch sterben wollen.