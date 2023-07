Als das britische Filmmagazin „Sight and Sound“ vor einigen Monaten die Ergebnisse seiner weltweiten, nur alle zehn Jahre stattfindenden Umfrage zu den besten und wesentlichsten Filmen aller Zeiten präsentierte, fanden sich in der – überraschend von Chantal Akermans rigorosem Experiment „Jeanne Dielman“ (1975) gekrönter – Liste der 250 kanonischen Titel neben absehbaren Werken wie „Vertigo“ (Platz zwei) und „Citizen Kane“ (auf drei), „Der Mann mit der Kamera“ (neun) und „Der Pate“ (Platz 12) gleich zwei Produktionen der Filmemacherin Claire Denis: nicht nur ihr Fremdenlegionsfilm „Beau travail“ (1998), sondern auch der Reisefilm „L’intrus“ (The Intruder“, 2004) – ersterer übrigens nicht unter ferner liefen, sondern auf dem sagenhaften siebenten Platz, noch vor dem legendären Musical „Singin’ in the Rain“, vor Renoirs epochaler „Spielregel“ und John Fords Westernklassiker „The Searchers“, auch vor Ingmar Bergmans Psychodrama „Persona“.

Sinnlich, verrätselt

Tatsächlich ist Denis’ sinnlicher, ungeahnt körperlicher, dabei oft verrätselter Inszenierungsstil einzigartig selbst im so variantenreichen französischen Arthouse-Kino. Ihre Filme, deren feministische Agenda selbstverständlicher Teil der jeweiligen Konstruktion ist, sind zugleich zärtlich und brutal, realistisch und surreal, physisch und durchgeistigt – und sie fordern ihr Publikum heraus, thematisch, erzählerisch, formal. Gleich zwei neue Werke hat Claire Denis 2022 präsentiert, in dem Jahr, in dem sie 76 wurde: zunächst die komplexe Dreiecksromanze „Mit Liebe und Entschlossenheit“, für die sie bei der Berlinale als beste Regisseurin gewürdigt wurde, drei Monate später, in Cannes, das fiebertraumhafte Kolonial-Intrigenspiel „Stars at Noon“, gedreht in Panama und Nicaragua mit der jungen US-Schauspielerin Margaret Qualley im Zentrum. In der zweiten Hälfte ihres achten Lebensjahrzehnts scheint Claire Denis, im Vollbesitz ihrer künstlerischen Möglichkeiten, mit einer Verve und einer ästhetischen Präzision zu arbeiten, die ein paar Dekaden jüngere Kolleginnen und Kollegen kaum je mobilisieren können.

Nun also „Mit Liebe und Entschlossenheit“ – ein wenig knalliger heißt der Film in englischsprachigen Territorien: „Both Sides of the Blade“, nach dem gleichnamigen Song, den Denis-Komplize Stuart Staples mit seiner Band Tindersticks dafür geschrieben und eingespielt hat. Juliette Binoche spielt Sara in dem Film, der gerade österreichweit in den Kinos gestartet ist, eine glücklich verheiratete Frau, die ihren einstigen Liebhaber (Grégoire Colin) nach Jahren wieder trifft, womit ihr Mann Jean (Vincent Lindon) erst umgehen lernen muss. Denis denkt eine aus dem Kino (und dem Leben) wohlbekannte Konstellation subversiv neu: Eine Dreiecksbeziehung, in der Betrug und Eifersucht mitschwingen, wird hier ganz offen gelebt, besprochen und schmerzhaft ausagiert. All diese Begriffe träfen ihren Film jedoch nicht, sagt Denis im profil-Interview, unmittelbar nach der Uraufführung ihres Films in Berlin. „Saras Liebe ist so stark, dass sie diese testen möchte. Wie viel bedeutet mir der Mann von damals?“ Sie hasse das Motiv des Ehebruchs in Dreiecksbeziehungen, gesteht die Regisseurin. Ihr gehe es um etwas ganz anderes: um eine Liebe nämlich, die außer Zweifel steht – „und plötzlich gibt es eine Erregung, eine Attraktion, und Sara beschließt, dieser Anziehung nachzugehen.“

Nur eine Minute Freiheit

In Claire Denis’ Kosmos sind Menschen grundsätzlich ambivalent. Verzweiflung und Durchtriebenheit gehen Hand in Hand. „Sara betrügt, ohne zu betrügen! Sie will nur eine Minute lang frei sein, denn ihre Liebe zu Jean ist ohnehin unerschütterlich. Sara steht nicht zwischen zwei Männern, sie lebt mit Jean, wie sie mehrfach betont. Aber es passiert etwas, das ihre Gefühle aufstört. Sie will ihn nicht betrügen, da bin ich sicher. Ich vertraue ihr! Aber Jean reagiert in aller Härte: Er will sie dazu zwingen, sich zu entscheiden.“

„Mit Liebe und Entschlossenheit“ ist das Gegenstück zu – aber eng verwandt mit – Denis’ „Meine schöne innere Sonne“ von 2017. Während dort die Abwesenheit der Liebe semi-komödiantisch abgehandelt wurde, ist in diesem sehr viel ernsteren Film davon fast zu viel vorhanden. Hauptdarstellerin in beiden Filmen: Juliette Binoche.