Die Sprache der Täter: "De Facto", eine filmische Gewaltanalyse

Zwei Männer sitzen in einem Raum, in einem zur Natur hin offenen Haus, einander gegenüber, an einem polierten schwarzen Tisch, in dem sie sich spiegeln; sie erscheinen aber auch weit voneinander getrennt, von Kamera und Montage separiert. Die Schauspieler Christoph Bach und Cornelius Obonya erzählen, in hoher Sprechgeschwindigkeit und im langsam verdämmernden Licht des Tages, in je drei langen Monologen abwechselnd und ungerührt Gewaltgeschichten. Sie stellen dabei niemanden vor oder dar, sind eher Archetypen als Filmfiguren. Ihre Worte erscheinen ungreifbar, des jeweiligen historischen Kontexts enthoben, in vielen Details sind sie jedoch höchst – und fast zu – konkret: abstract oral history.

Als „De Facto“ im Februar 2023 bei den Filmfestspielen in Berlin erstmals gezeigt wurde, erregte das spröde Werk viel Aufsehen. nun ist es in ausgewählten österreichischen Kinos (vor allem im Wiener Metro, im Linzer Moviemento und im Innsbrucker Leo-Kino) für kurze Zeit nur zu sehen. Die Regisseurin Selma Doborac, geboren in Bosnien, war 1993, als Elfjährige, vor dem Krieg nach Österreich geflohen, wo sie bis heute arbeitet. Für ihr zweites abendfüllendes Werk hat sie Texte collagiert, die „das Böse“, die unauslotbare Tiefe der menschlichen Abgründe zu veranschaulichen versuchen: Es sind Geständnisse, traumatische Erinnerungen, Gerichtsprotokolle und Zeugenaussagen, zu Tätermonologen verdichtet.

Die Stoßrichtung dieses Films ist nicht historisch, sondern dezidiert gegenwärtig. Es herrschen ein gespenstischer Mangel an Empathie und die Seelenruhe der Faktentreuen. Man schwafelt von „Ethos“ und Vernunft, von „Naturgewalt“, Disziplin und Sauberkeit, strapaziert die darwinistische Logik. Eine untergründige Larmoyanz – man habe doch nur Befehle ausgeführt, Unausweichliches getan, selbst gelitten, sei auch Opfer gewesen – begleitet diese Berichte von Genoziden, von der Organisation der Vernichtung. von Barbarei und Opportunismus, von Massenexekutionen, Folter und sexueller Gewalt.

Man denkt an die inszenierten Tätermonologe in Filmen Romuald Karmakars („Das Himmler-Projekt“, „Hamburger Lektionen“) und erkennt in diesem Film eine stark dokumentarische Grundierung: das Rauschen des Windes in den Blättern der hinter den Akteuren sichtbaren Bäume; die in den Raum dringenden Sonnenstrahlen; das Zwitschern der Vögel; das Läuten einer nahen Kirchenglocke, fallweises undefinierbares Dröhnen.