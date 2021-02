Campino: „Bin so durchgeprügelt worden, dass es mir scheißegal ist, was man über mich sagt.“

profil: Das neue Album hatte Ihre Band erst kurz vor dem letztmöglichen Abgabetermin fertig im Kasten. Warum mussten Sie so lange daran schrauben? Campino: Warum wir diesmal so in Not gekommen sind, kann ich gar nicht sagen. Wahrscheinlich ist es immer so, dass man sich bis zum letzten Tag jede Option offen halten möchte. Irgendwann ist es wie in einer Schulprüfung, und der Lehrer reißt dir das Heft weg – ob du willst oder nicht. Die Zeit ist um. Auf der neuen Platte sind ja nur 15 Songs, wir haben aber 475 verschiedene Versionen eingespielt. Manchmal passte der Text noch nicht, oder es musste an der Musik gefeilt werden. Steuern kann man diesen Prozess nicht. Die Essenz eines Albums ergibt sich meist erst ganz am Schluss.