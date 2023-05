Dorothy Thompson: Die rasende Reporterin, die Hitler traf

Die 500-Seiten-Biografie „American Cassandra“ (2012) über Thompson, die der US-Publizist Peter Kurth veröffentlicht hat, wurde bisher nicht ins Deutsche übersetzt, was sich ändern könnte. Das Interesse an der rastlosen Berichterstatterin dürfte durch die Reportage „Ich traf Hitler!“ jedenfalls nicht mehr so schnell abreißen. „Ich traf Hitler!“ ist Thompsons erstes Buch, das Anfang Juni auf Deutsch erscheinen wird.

In den USA wird Thompson (1893−1961) als große Reporterin und Exzentrikerin verehrt. Sie war die erste international bekannte US-Auslandskorrespondentin, die aus Wien, Budapest und Berlin berichtete – und die erste westliche Journalistin, die im August 1934 vom NS-Regime aus Deutschland ausgewiesen wurde, nachdem sie Adolf Hitler 1932 in einem Porträt verunglimpft hatte.

Jahre später noch tobte Joseph Goebbels, wann immer er den Namen von Dorothy Thompson hörte. Am 5. April 1942 notierte er in sein Tagebuch: „Dorothee (sic!) Thompson hält eine absolut verrückte Rede gegen Hitler. Es ist beschämend und aufreizend, dass so dumme Frauenzimmer, deren Gehirn nur aus Stroh bestehen kann, das Recht haben, gegen eine geschichtliche Größe wie den Führer überhaupt das Wort zu ergreifen.“

Hitlers Bedeutungslosigkeit?

Im November oder Dezember 1931 war es so weit. Hitlers Salon im Berliner „Hotel Kaiserhof“. Thompson schreibt: „Ich ging also hin, nicht, um einen kleinen politischen Anführer zu treffen, sondern einen möglichen Diktator, der ‚so sicher an die Macht kommen wird, wie ich hier stehe‘, wie er einem Zeitungsredakteur einige Tage zuvor erklärt hatte.“ Der „Führer“ verspätete sich. Thompson notiert: „Einen Mann, der eine Armee besitzt. Einen Mann, der die Straße terrorisiert. Einen Mann, der ein neues, gefährliches, erwachtes Deutschland vorhersagt. Ich war ein wenig nervös. Ich überlegte, Riechsalz zu nehmen.“ Und weiter: „Keine 50 Sekunden später war ich mir ziemlich sicher, dass dies nicht der Fall war. Es brauchte nur ungefähr diese Zeit, um die verblüffende Bedeutungslosigkeit dieses Mannes zu ermessen, der die Welt in Atem hielt.“

Versagt Thompson hier epochal vor der Geschichte? Ein historisches Fehlurteil? Keineswegs, sagt Oliver Lubrich am Telefon in Bern. Lubrich, 52, ist Literaturwissenschafter und Herausgeber von Thompsons Hitler-Report. „Die entscheidende Pointe ist, wie sie ihre anfängliche Reaktion auf Hitler analysiert. Sie beschreibt just das, was viele von uns im Fall von Donald Trump erlebt haben: Man belächelt diese Populisten – und steht sich dabei selbst in der Erkenntnis des Phänomens im Weg. Indem Thompson notiert, Hitler, diese lächerliche Figur, könne niemals der künftige Diktator Deutschlands sein, nimmt sie diese Geringschätzung und habituelle Distanz zum Ausgangspunkt ihrer Analyse.“ Thompson schreibt: „Er ist formlos, fast gesichtslos, ein Mann, dessen Miene einer Karikatur gleicht, ein Mann, dessen Körperbau knorpelig wirkt, ohne Knochen. Er ist belanglos und redselig, von schlechter Haltung und unsicher. Er ist die Verkörperung des kleinen Mannes.“ Thompson, sagt Lubrich, kläre zuallererst ihr eigenes Verhalten gegenüber Hitler ab, um ihre Reaktion auf dessen „wild gewordene Mittelmäßigkeit, die seinen Erfolg erklärt“, zu verstehen. Sie nimmt sich in ihre Reportage selbst mit hinein, samt ihren Unsicherheiten und Fragen, was am Ende das herangezoomte Bild eines Demagogen ergibt, dem die Massen zujubeln. Ein Kleinbürger, der Traum von Millionen. Ein Alptraum, der alle politischen Konturen und Konstanten zersetzen wird.

Thompson war eine Reporterin, die sich der anrollenden Katastrophe wie eine Forensikerin dem Tatort eines Mordes näherte, mit kantigem Realismus und offenem Blick, ohne erzählerischen Zuckerguss, die eigene Fassungslosigkeit nicht verbergend. Sie war dem Angsteinflößenden und Grotesken der NS-Bewegung unmittelbar ausgesetzt, den Stoßtrupps und Hakenkreuzfahnen, dem wüsten Gebrüll und den Straßenschlägereien. Es ist der finale Akt eines Dramas, in dem Hitler die große Bühne betritt. Es ist in Thompsons Worten ein so absurdes wie ambivalentes Schauspiel. Sie schreibt: „Das Interview gestaltete sich schwierig, denn man kann mit Adolf Hitler kein Gespräch führen. Er redet die ganze Zeit so, als wäre er auf einer Massenveranstaltung. Im persönlichen Umgang ist er schüchtern, fast peinlich berührt. In jeder Frage sucht er nach einem Motiv, zu dem er loslegen kann. Sein Blick fixiert dann eine ferne Zimmerecke; ein hysterischer Unterton schleicht sich in seine Stimme, die er bisweilen fast zu einem Schreien steigert. Er vermittelt den Eindruck eines Mannes in Trance. Er schlägt auf den Tisch.“ Dazu die „linkische Haltung“ und der „lächerliche kleine Bart“. Die Witzfigur als Ersatzmessias.

Thompsons These, sagt Lubrich, laute: „Hitler ist in doppeltem Sinn ein ‚Kleiner Mann‘ – in seiner Unscheinbarkeit als Individuum, aber auch als Stellvertreter und Projektionsfigur für Seinesgleichen. Man darf sich von seiner persönlichen Mittelmäßigkeit nicht täuschen lassen, sondern muss seine Attraktivität für diejenigen ernst nehmen, die sich in ihm wiedererkennen.“