Ed Sheeran in Wien: Unerklärlicher Zauber

Wie geht das? Mit nur einer Gitarre, durchschnittlichen Popsongs und einem nicht gerade Rockstar-haften Auftreten steht er da, vollkommen alleine, in den größten Stadien der Welt. Ed Sheeran füllt so gut wie jede Arena, oft an mehreren Abenden hintereinander. Heute kann man den 31-jährigen Briten wohl als größten männlichen Popstar der Gegenwart bezeichnen (auch wenn ihm Harry Styles in letzter Zeit gefährlich nahe kommt). Von Sheerans Person geht ein unerklärlicher Zauber aus.

Während ich ihm auf der Bühne zuschaue, keimen ungute Gefühle in mir auf. Ein zarter Hauch von Neid macht sich breit. Immerhin entspricht man ja auch selbst eher dem Durchschnitt, bloß kommen keine 130.000 Fans, um einem bei der Mittelmäßigkeit zuzuschauen. Die Wahrheit ist natürlich: Ed Sheeran ist nicht mittelmäßig – er tut nur so. Seine ganze vordergründige Durchschnittlichkeit setzt ihn auf Augenhöhe mit dem Publikum.

Dahinter versteckt sich ein perfekt agierender Popmusiker – und das scheinen die Menschen zu spüren. Hochkonzentriert zupft er an der Gitarre, während er alle anderen Geräusche – Loop-Machine sei Dank – selbst einspielt. Der Sound scheint tatsachlich wie von Zauberhand zu entstehen. Ich für meinen Teil kann nicht einmal gleichzeitig Konzertkarten kaufen und meiner Arbeit nachgehen – Ed Sheeran betreibt Multitasking auf einer ganz anderen Ebene. Das Schlimmste dabei: Er wirkt auch in Momenten äußerster Konzentration vollkommen tiefenentspannt.

Es ist aber nicht nur sein paradoxes Charisma, das die Faszination des Ed Sheeran ausmacht, es sind auch die Songs. Sie gehen leicht ins Ohr und sind ultraglatt produziert, gleichzeitig kippen sie nie zu sehr in die Abteilung „Fahrstuhl“. Es ist immer genau die Prise Indie-Rock vorhanden, um gerade noch als cool durchgehen zu können. So dürfte die Liebeserklärung „Perfect“ auf jeder Hochzeitsfeier zwischen Gramatneusiedl und New York City funktionieren. Der Überhit „Shivers“ aus seinem 2021 erschienen Album „Equals“ bleibt in jedem Fall im Kopf, egal ob man will oder nicht. „The A Team“ ist ein tatsächlich sehr schöner, warmer Popsong, den man sogar unironisch gut finden darf. Vor ähnliche Probleme stellt einen auch das großartig-epische „I See Fire“.