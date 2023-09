Ehrloser Polit-Vampir, autonome Monsterfrau: Fantastereien und Startschwierigkeiten beim Filmfestival in Venedig

Historische Gestalten treiben in Venedig derzeit ihr Unwesen, drängen wie Untote, als Wiedergänger aus dem Jenseits verflossener Zeiten unaufhaltbar ins Diesseits der großen Leinwände des Filmfestivals am Lido: der Dirigent Leonard Bernstein etwa in Bradley Coopers „Maestro“, aber auch das 1984 viel zu früh verstorbene komische US-Genie Andy Kaufman (in dem Dokumentarfilm „Thank You Very Much“) oder die erst vor wenigen Monaten verblichene Schauspiel-Diva Gina Lollobrigida (in Orson Welles’ restaurierter TV-Fingerübung „Porträt of Gina“ von 1958).



Es geht aber auch sarkastischer: Der Chilene Pablo Larraín, als Filmemacher längst eine internationale Größe („Spencer“, „Jackie“), bewegt sich mit in „El Conde“ zurück in die Gewaltgeschichte, die seine Heimat bis heute heimsucht. Vor genau 50 Jahren riss der Diktator und Massenmörder Augusto Pinochet im Zuge eines Militärcoups die Macht an sich und zog eine blutige Spur der Folterungen und Exekutionen durch die 1970er- und 1980er-Jahre. Tausende Regimegegner verschwanden spurlos; erst vor wenigen Tagen beschloss die chilenische Regierung, diese klaffende Lücke, dieses nationale Trauma gründlich zu recherchieren. Larraín fantasiert den Tyrannen in silbergrau verdüsterten Bildern und einer etwas überanstrengten Farce-Dramaturgie als Vampir neu, stellt den blutsaugenden Graf Pinochet als antirevolutionäre Kraft dar, der mit anderen reaktionären Politprominenten seit Jahrhunderten umgeht.