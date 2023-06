Der Alptraum eines sich durch unser aller Zutun gefährlich erwärmenden, klimatisch radikalisierenden Planeten ist immer noch nicht in unseren Köpfen angekommen. Zu ungreifbar erscheint er in den Konsequenzen, die er fordert, auch zu groß, nicht denk- und handhabbar. In der Kunst, die weniger zur Verdrängung neigt als die träge Wohlstandsgesellschaft, spielt die Klimakrise – auch dieser Begriff ist inzwischen, wie das Wort „Klimawandel“, fast schon ein Euphemismus – längst eine Hauptrolle. In den Museen und Kunsthallen, auf den Kinoleinwänden und den Theaterbühnen blühen mahnende Bilder, Klänge und Ideen, die zwischen stiller Bewusstseinsschaffung und offensiver Schockwirkung schillern.

Raus aus den Schutzzonen!

Nicht ohne Grund tendiert die ökologisch-kritische Kultur dazu, die hermetischen Kunsträume zugunsten des öffentlichen Raums hinter sich zu lassen. Aktivismus im Museumstempel? Schwierig. Wer etwas in den Herzen einer verunsicherten Gesellschaft bewegen will, kann sich nicht in den safe spaces des subventionierten Kunstzaubers verschanzen. Auch deshalb realisierte der dänisch-isländische Kunststar Ólafur Elíasson, der vorzugsweise mit Naturereignissen wie Licht, Luft und Wasser arbeitet, seine „Ice Watch“-Serie (2014–2018) an öffentlichen Plätzen in London, Kopenhagen und Paris. Er verfrachtete tonnenschwere Eisblöcke aus Grönland in die europäischen Metropolen, stellte die Schmelzprozesse, das Verschwinden massiver Naturobjekte ganz konkret aus. Das Wiener Künstlerpaar Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl integrierte 2020 künstliche Eisberge in eine seiner Ausstellungen im Kunsthaus Bregenz: die bedrohte Natur als Teil der utopischen „Begehrensräume“ der Gegenwartskunst. Einiges an bitterer Ironie liegt allerdings in dem Umstand, dass gerade der Kunstbetrieb, der sich bisweilen so umweltkämpferisch gibt, nachweislich verschwenderisch, in seiner Transport- und Präsentationslogistik alles andere als nachhaltig agiert.

Unbequeme Wahrheiten

Der einstige US-Vizepräsident Al Gore warnte bereits 2006 in einer global angelegten Kampagne unter dem Titel „An Inconvenient Truth“ (Eine unbequeme Wahrheit) in Film- und Buchform vor den katastrophalen Resultaten der Erderwärmung, vor schmelzenden Gletschern, Tsunamis und flächendeckenden Waldbränden. Tatsächlich aber geht die künstlerische Auseinandersetzung mit der ungeschützten Natur zurück in die 1960er- und 1970er-Jahre, zur Land Art Robert Smithsons etwa oder zum grünen Aktivismus des Universalkünstlers Joseph Beuys.