Sven Regener: „Man muss nur das Zauberwort finden”

profil: Ihre Tour führt Sie jetzt erstmals auch nach Kärnten. War das vorher nicht möglich, oder haben Sie Ihren Abenteuerdrang zurückgefunden? Regener: Wir waren in Kärnten vor vielen Jahren schon einmal zu einem Festival eingeladen, aber das hatte kurz bevor wir dran waren dann pleitegemacht. Es ist ein kleines, etwas abgelegenes Land, da führen nicht viele Tourneen hin. Umso schöner, dass das jetzt mal klappt, was vor allem der Tapferkeit unserer Veranstalterin, Regine Steinmetz, zu verdanken ist, die jetzt in einem Befreiungsschlag einfach mal die Wörtherseehalle in Klagenfurt gebucht hat.