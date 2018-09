"Game of Thrones" räumt bei den Emmys ab

Die Fantasy-Serie "Game of Thrones" hat erneut einen der begehrten US-Fernsehpreise erhalten: Bei der Emmy-Preisverleihung in Los Angeles wurde die Saga zur besten Drama-Serie gekürt und setzte sich damit gegen "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" durch, die im vergangenen Jahr den Preis geholt hatte.