Entzugs-Erscheinungen: Bob Dylans 39. Album

Nichts als sorgfältig eingewickelter Hundekot, ein Berg Windeln, Schachteln mit Frühstücksflocken, Leberwursthüllen und eine Postkarte von Mama Zimmerman mit dem Text: "Fort Lauderdale ist großartig. Lasst euch die Süßigkeiten schmecken." Gott führt ein banales Leben. Der 4. März 1971 war kein guter Tag für Alan J. Weberman, wie ein Reporter des "Rolling Stone" feststellte, der den Hardcore-Fan auf seiner Abfalljagd begleitete. Weberman, heute 75, sollte als erster Müllforscher oder "Garbogolist" in die Kulturgeschichte eingehen. An besseren Beutetagen hatte er schon Dylans Skizzen für ein Selbstporträt und einen angefangenen Brief an Johnny Cash und dessen Frau June Carter sichergestellt. "Ich war - verdammt noch einmal - der erste Dylanologe auf diesem Planeten",ist Weberman noch heute stolz. Inzwischen ist die Abfallanalyse von Stars längst Usus geworden und manchmal sogar in die Weihen von Kunstprojekten aufgestiegen. Weberman, Aktivist und erfolgloser Journalist für diverse Untergrundmedien, hatte in den 1960er-Jahren eine Obsession für Bob Dylan entwickelt, die bis heute anhält. In den Mülleimern der siebenköpfigen Familie Dylan (Ehefrau Sara, Adoptivtochter Maria und vier gemeinsame Kinder) in der New Yorker Macdougal Street und am Land in Woodstock suchte er geheime Botschaften, verworfene Skizzen oder Notizen, mit deren Hilfe Weberman herausfinden wollte, wie Dylan seine Songs schreibt. Aber the answer is blowing in the wind, my friend, denn Robert Allen Zimmerman (die Namensänderung erfolgte übrigens früh, nach dem Dichter Dylan Thomas, dessen Werk er gar nicht sonderlich schätzte) kennt sie selbst nicht. In einem Interview sagte er in seiner charmant narzisstischen Art: "Ich brauchte ganz schnell einen Namen , und den hab ich mir halt gegriffen", in einem anderen meinte er: "Ich habe mehr für Dylan Thomas getan, als er je für mich getan hat."



Auf YouTube kann man zahlreiche Pressekonferenzen finden, in denen Dylan, häufig mit einer Miene, als stünde er kurz vor seiner Hinrichtung, von Journalisten nach dem Geheimnis seiner Schaffenskraft und seiner Songs befragt, so dürr wie gelangweilt antwortet: "I dunno know, I cannot tell you, I have no idea. I just write them, man."



Neil Young gab mit Dylan im Sommer 2019 im Londoner Hyde Park ein Konzert, das viele Fans mit leeren Herzen zurückließ, da Dylan auf der Bühne wenig Stimme und seine manchmal live auftretende Lustlosigkeit spüren ließ. Young sagte über seinen Freund in einem TV-Interview: "Bob erzählte mir, dass er manchmal das Gefühl hat, ein Fremder hätte seine Songs geschrieben. Ein Mensch, mit dem er überhaupt nichts zu tun hat. Manchmal fährt es durch dich hindurch, aber du weißt, dass du es nicht halten kannst. Du besitzt es einfach nicht."



Dylans Abneigung gegen die Ignoranz von Medienleuten wuchs bereits in frühen Jahren. Bei Pressekonferenzen in den 1960er-Jahren erschienen oft Dutzende Reporter, die nie seine Musik gehört hatten und ihn mit sinnarmen Fragen torpedierten:



"Wie viele Protestsänger gibt es Ihrer Meinung nach?" (Antwort: "Ich würde sagen: 136.") "Tanzen Sie eigentlich auch?" ("Natürlich, ich bin doch Unterhaltungskünstler.") "Was ist eigentlich Ihre Botschaft?" (Eine Antwort: "Behalte einen klaren Kopf und nimm immer eine Glühbirne mit", eine andere: "Trinken Sie einfach keine harten Sachen.") "Wie alt sind Sie eigentlich genau?" ("Ich glaube 20. Yeah, 20.") In einem seiner zornigsten Songs, "The Ballad Of A Thin Man",konzentrierte Dylan seine Verachtung schon 1965 für jene Spezies von ignoranten Reportern, gegen die er sich über die Jahre einen Schutzwall aus spöttischer Arroganz gebaut hatte: "You walk into the room with your pencil in your hand/You see somebody naked and you say "Who is that man/You try so hard, but you don't understand( )Do you, Mr. Jones?" Anlässlich seines gerade erschienenen 39. Albums "Rough and Rowdy Ways" (auf Deutsch: "Raue und rüpelhafte Wege",möglicherweise wurde der Titel in altersmilder Selbsterkenntnis gewählt) gab er ein einziges Interview. Sein erkorener telefonischer Gesprächspartner während des Shutdowns in seinem Haus in Malibu war kein Mr. Jones, also kein Journalist, sondern der auf die amerikanische Bürgerrechtsbewegung und Rassismus-Geschichte spezialisierte Universitätsprofessor Douglas Brinkley. Brinkley hatte Dylan vor einigen Jahren auf dessen "Never Ending Tour" kennengelernt. Den Titel betrachtet Dylan als Metapher für sein Leben und-ja-auf seiner offiziellen Website werden bereits die nächsten Termine versprochen. Alter sei ein geistiger Zustand und keine Zahl, "forever young".Schon als 22-Jähriger hatte er, gefragt nach seinen nächsten Plänen, geantwortet: "Solange wie möglich da zu bleiben und das zu machen, was ich jetzt tue." Aus der Begegnung mit Brinkley war eine-für den menschenparanoiden Dylan-höchst ungewöhnliche und angeregte Diskussion über Malcolm X, die Französische Revolution und die Massaker an den Cheyenne-und Arapaho-Stämmen im 19. Jahrhundert entstanden. Brinkley war überrascht, so schrieb er in der "New York Times",wie genau Dylan darüber Bescheid wusste, er habe damals einen ganzen Stapel an Kopien über die historischen Geschehnisse aus seinem Tourbus geholt. "Deswegen habe ich überhaupt den Mut gefunden, ihn jetzt zu einem Interview zu bitten." Bei einem späteren Telefonat, nachdem George Floyds qualvoller Tod publik geworden war und das ganze Land von Anti-Rassismus-Demonstrationen bewegt wurde, erklärte Dylan, dass ihn dieses Video "sehr krank machte. Es ist das Grausamste, was ich je gesehen habe. Ich wünsche mir nur, dass Georges Familie Gerechtigkeit widerfährt." Für die George Floyds früherer Epochen hatte er sich schon immer starkgemacht-in Songs wie "Only a Pawn In Their Game", "The Lonesome Death of Hattie Carroll" oder "Hurricane".Mit der Ballade über den zu Unrecht wegen dreifachen Mordes im Gefängnis sitzenden Boxer Rubin "Hurricane" Carter, erschienen 1976 auf "Desire",einem seiner besten Alben, erreichte er, dass das Verfahren wieder aufgerollt und Carter in dritter Instanz freigesprochen wurde. Die Textzeilen "If you are black, you might as well not show up on the street/'less you want to draw the heat" besitzen wuchtige Präsenz.