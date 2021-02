Countersound: Bob Dylans Requiem auf Amerika

Wenn sich Bob Dylan direkt an seine Anhängerschaft wendet, muss die Lage ernst, aber auch nicht hoffnungslos sein. Vergangenen Freitag veröffentlichte der Meister das 17-minütige Gedicht „Murder Most Foul“, seine erste Eigenkomposition seit acht Jahren, mit einer persönlichen Alles-wird-gut-Botschaft: „Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years. This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting", schreibt der 78-Jährige auf seiner Website: „Stay safe, stay observant and may God be with you.“