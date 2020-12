Filmemacher Adrian Goiginger über den Corona-Lockdown: Schluss mit dem Algorithmus!

Ich stecke mitten in den Dreharbeiten zu meinem neuen Film, der "Märzengrund" heißen wird und eine Zillertaler Einsiedlergeschichte ist, nach dem Stück von Felix Mitterer. Wir haben im Mai mit den Vorbereitungen begonnen, im Hochsommer gedreht, und wir fangen jetzt mit dem Winterblock im Zillertal an. Wir werden alles umsetzen können, was wir uns vorgenommen haben, aber ein wenig mühselig ist es schon: Man muss sich eben darauf einstellen, beispielsweise ohne Infrastruktur zu arbeiten, ohne Hotels und ohne Gasthäuser. Es braucht zähe Verhandlungen mit Hotelbesitzern, um unser eher kleines Team, etwa 40 Leute, unterbringen zu können. Das ist für Geschäftszwecke ja sogar erlaubt, nur muss man jemanden finden, der dafür sein Haus wieder in Betrieb nimmt. Wir müssen also vorrechnen, dass es sich rentieren kann, uns für einen siebentägigen Dreh aufzunehmen. Insofern ist bei Dreharbeiten dieser Tage alles komplizierter und umständlicher. Man braucht für das Location-Scouting plötzlich viel mehr Autos, weil man getrennt sitzen muss. Und wir lassen uns zwei-bis dreimal in der Woche testen. Die Handlung meines Films ist glücklicherweise fast prädestiniert dafür, sie unter Lockdown-Maßnahmen zu realisieren: Die meisten Szenen sehen nur einen oder zwei Schauspieler vor, und fast alles findet am Berg statt.