Rapperin Yasmo über den Corona-Lockdown: 10.000 Schritte

In der Wirtschaftskrise, die absehbar kommen wird, läuft die Kultur Gefahr, als Erstes eingespart zu werden. Man wird sehr genau darauf achten müssen, dass die Kulturbetriebe effizient wieder hochgefahren werden, sonst könnte sich die Idee durchsetzen, dass man nach einer derart langen Zeit des Verzichts das alles in Wahrheit eh nicht mehr braucht. Ich hab mein Megafon schon im Anschlag: Menschen brauchen Kultur-und umgekehrt! Diese Pandemie hat uns alle müde gemacht, aber es ist wirklich ärgerlich, dass all die Kulturbetriebe, die ausgefeilte Sicherheitskonzepte entworfen haben, nun wieder zugedreht wurden.