Filmkritik: „Human Flowers of Flesh“

Die Sehnsucht nach dem Meer lässt die Regisseurin Helena Wittmann nicht los. Schon ihr Debüt „Drift“ (2017) ließ sich vorbehaltlos auf die Texturen und die Energien des Atlantiks, auf den Takt der Wellen ein. Auch „Human Flowers of Flesh“ (Kinostart: 3. Februar) kreist nun um eine Frau auf See, diesmal am Mittelmeer, unterwegs auf ihrer Segeljacht mit einer rein männlich besetzten Crew von Marseille nach Korsika und weiter nach Algerien. Dabei entsteht viel mehr als nur ein Reisefilm. Denn die Griechin Angeliki Papoulia, bekannt für ihr Spiel in den vieldeutigen Filmen Giorgos Lanthimos’ („Dogtooth“, „Alpis“, „The Lobster“), fasst den Entschluss, die mythische Männerwelt der Fremdenlegion erkunden.

Gemeinsam mit Sound-Designerin Nika Son studiert Wittmann, zuständig für Buch, Kamera, Schnitt und Regie, in exquisiten Bildkompositionen (sie arbeitet mit fotografischem Film) das Unvertraute der Welt: Das Bild eines unter Wasser dahingleitenden Reinigungsgeräts in einem Swimmingpool interessiert sie ebenso sehr wie der nächtliche Wind in den Zweigen eines Stadtbaums oder die beharrliche Beutearbeit einer Spinne in ihrem Netz. Die elliptische, fragmentarische Erzählung, vage orientiert an einem Roman der großen Marguerite Duras („Der Matrose von Gibraltar“, 1952), ist frei von Psychologie, aber die vielen quasi-dokumentarischen Elemente, die Spuren einer postkolonialen Wirklichkeit, fügen sich in die sanfte Fiktion dieses Films.