Flake von Rammstein: „Auf Müllplätzen fühle ich mich wohl“

profil: Sie stehen unterschiedlichsten musikalischen Genres offen gegenüber. In Ihrer Biografie deklarieren Sie sich als Blues-Fan und haben vor Rammstein auch in diversen Ost-Punk-Bands wie Feeling B gespielt. Was ist Ihnen wichtig an der Musik? Flake: Die Musik muss einen berühren. Und das geht nur, wenn die Musik von Herzen kommt. Die Kunst ist, Musik nur der Musik willens zu machen. Wenn man von vornherein nur an einen kommerziellen Erfolg denkt, wird es nicht klappen. Auch Rammstein macht Musik, die von Herzen kommt – und eben auch genau so klingt, wie wir uns das vorstellen.