Fortsetzung folgt! profil empfiehlt die besten aktuellen (und künftigen) Serien

The Studio

Wenn man sich von Martin Scorsese, der hier einen Gastauftritt absolviert, als „talentlos, gesichtslos, rückgratlos“ beschimpfen lassen darf: Ist man dann ganz oben oder ganz unten angekommen? Nicht nur diese Überlegung treibt Seth Rogen als Hauptdarsteller in seiner neuen Serie um. Als windbeuteliger Chef eines angeschlagenen Filmstudios muss er sich darin nicht nur mit unnachgiebigen Kreativen, absurdem Markenklau und der für die Filmbranche längst übermächtig erscheinenden Ablenkungsmaschinerie von TikTok und Co. herumschlagen, sondern auch mit akuten Selbstzweifeln. Was, wenn der ewige Traumjob vor allem darin besteht, das zu zerstören, was man am meisten liebt – Filme? Dass Hollywood-Satire in Serienform kein Selbstläufer ist, hat „The Franchise“ gezeigt, dem zuletzt schnell der Schmäh ausging. Zumindest an hochkarätigem Support wird es diesmal nicht mangeln: Mit Cameos namhafter Branchenstars darf und muss hier im Minutentakt gerechnet werden. Ab 26. März auf Apple TV+

Alien: Earth

Apropos Markenklau. Wer mit den Ideenwelten von „Star Wars“, Marvel oder Pixar sympathisiert, weiß es längst: Beim Melken seines geistigen Eigentums macht dem Disney-Konzern so schnell niemand etwas vor. Wer es mit dem „Alien“-Universum hält, muss deshalb jetzt tapfer sein: Dessen neue Corporate Overlords haben mit dem letztjährigen Fan-Service „Alien: Romulus“, der die Greatest Hits der frühen Filme noch einmal durchspielte, gerade erst angefangen. 2025 wird auch die erste Serie der Franchise auf Mission gehen. Wie der Titel andeutet, wird sich diese vornehmlich auf der Erde abspielen (zwei Jahre vor den „Alien“-Ereignissen) und sich um die monströsen Machenschaften des Wayland-Konzerns drehen. Einiger echter Monster wird man aber gewiss auch ansichtig werden. Zur Hoffnung, dass hier einigermaßen neue Pfade beschritten werden, trägt Showrunner Noah Hawley bei. Ihm ist es mit der „Fargo“-Serie schon gelungen, eine eigentlich unmögliche Aufgabe belebend zu lösen. Übrigens: Mit „Blade Runner 2099“ wird heuer ein weiterer Ridley Scott-Klassiker via Prime Video seine TV-Fortsetzung finden. Ab Sommer auf Disney+

Stranger Things (Staffel 5)

Drei Jahre ist es her, dass Kate Bushs Eighties-Popklassiker „Running Up That Hill“ dank des Netflix-Retro-SciFi-Hits „Strange Things“ eine kulturelle Renaissance erfuhr. Die Hollywood-Streiks 2023 haben dazu beigetragen, dass die finale Staffel der Kreation von Matt und Ross Duffer länger auf sich warten ließ. „Wir drehen im Grunde acht Filme“, verriet Darstellerin Maya Hawke jüngst die megalomanischen Ambitionen der Macher. Zugleich ist die Behauptung eines „Mehr ist mehr“ länger schon treuer Begleiter dieser Show; leider wurden dabei oft sattsam bekannte Plot-Mechaniken allzu pompös aufbereitet. Gleichwohl bleibt das Flackern einer Vorahnung, dass der Abschied von den lieb gewonnenen Charakteren noch einmal jene genreübergreifenden Impulse freisetzen wird, die den Aufstieg von „Stranger Things“ zu einem Referenzwerk der jüngeren TV-Geschichte befeuert haben. Im Lauf des Jahres auf Netflix

Amadeus

Auch wenn 2025 jubiläumsbedingt weitgehend im Zeichen der Beschäftigung mit Johann Strauss Sohn stehen wird, wird es Gelegenheiten geben, sich wieder mit dem Leben Mozarts zu beschäftigen. Zum Beispiel die neue „Amadeus“-Miniserie auf Sky, die wie Milos Formans oscarprämierter Film von 1984 auf Peter Shaffers Bühnenstück aufbaut. Die ikonischen Worte „Verzeih, Mozart, verzeih deinem Mörder“ dürften also erneut fallen, wenn Antonio Salieri Jahrzehnte nach dem Tod seines weit berühmteren Zeitgenossen als Schurke der Erzählung die mythisch gewordene Rivalität der beiden Komponisten von vorn aufrollt. In den Hauptrollen: Paul Bettany und Will Sharpe. Die Dreharbeiten fanden freilich ausschließlich in Budapest statt. Im Lauf des Jahres auf Sky