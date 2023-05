FPÖ gegen „Tagespresse“: Der Schnitzelstreit vor Gericht

Wer Baba Wanga nicht kennt: Sie ist eine blinde bulgarische Wahrsagerin, die 1996 mit 85 Jahren gestorben ist, laut dem Krawall-Portal „Oe24“ „Nostradamus vom Balkan“ genannt wird und aus dem Grab heraus putzmunter Prophezeiungen von sich gibt. „Oe24“ berichtet darüber gern exklusiv. Witz sollte Widerhaken haben. „Ein Witz ist eine so unerwartete wie überraschende Verbindung, die am Ende schlüssig wird“, sagt Jergitsch nach getaner Arbeit. „Nehmen wir als Beispiel den einfachen Witz: ,Treffen sich zwei Jäger im Wald. Beide sind tot.‘ Das Set-up lässt im Kopf ein Bild von zwei Jägern entstehen, die einander zuwinken. Durch die Pointe bekommt der erste Satz schließlich eine ganz andere Bedeutung. Einerseits wird man überrascht, andererseits ist der Witz mehr als schlüssig, weil er total Sinn ergibt. Bei jeder unserer eigenen Headlines findet sich das wieder, diese Verbindung von zwei Ebenen, in die auf unerwartete Weise etwas hineininterpretiert wird.“

Viele „Tagespresse“-Texte gewinnen dadurch, dass sie mit dem Ernst allen Spiels entlang der sogenannten Wirklichkeit erzählen, über den Umweg des Satirischen das Blickfeld aufs Politische vergrößern. Debatten, die im Gefühligen und Emotionalen wabern, klären sich in Text-Montage-Miniaturmalereien. Selbsterhebung durch Herabwürdigung findet nie statt. Reine Schlaumeierei ist selten. Man kann an diesem Freitag durchaus darüber streiten, inwiefern der Baba-Wanga-Witz da hineinpasst. Nicht jede „Tagespresse“-Satire ist am Ende zum Lachen. Sehr oft schon, aber nicht immer.

Schnitzelschlacht

Später an diesem Freitag, 19.30 Uhr. Im Wiener Rabenhof wird das Jubiläumsbuch „Im Dienste der Wahrheit“ präsentiert. Im Publikum die treue Fangemeinde, auf der Bühne das Trio Jergitsch, Marschal und Huber. Gemessen an den scharfzüngigen Anspielungen und bösen Pointen ihrer Texte, wirken sie auf der Bühne wie brave Buben. Jergitsch erzählt zum gefühlt hundertsten Mal die Geschichte der „Tagespresse“-Gründung: Wie er gefesselt war von der Meldung im Facebook-Newsfeed, dass Felix Baumgartners Stratosphärensprung wegen Übertretung der Absprunglinie um sieben Millimeter für ungültig erklärt worden sei – später stellte sich der Bericht als Meldung einer deutschen Satirezeitung heraus. Jergitsch war jedenfalls fasziniert. Am 5. Mai 2013 registrierte er die Domäne dietagespresse.com und klinkte sich via Elternhaus in die weite Witze-Welt ein. Was im Silicon Valley die Garage ist, sind in Österreich die Jugendzimmer.

Im Wiener Rabenhof folgt ein Best-of – in famoser Unerschütterlichkeit vorgelesen von Ö1-Nachrichtensprecher Paul Kraker. Die Geschichte über den Brief an Adolf Hitler mit der positiven Aufnahmebestätigung für die Wiener Akademie der bildenden Künste (2014 wurden die Klicks noch gezählt: 1,2 Millionen). Der Fall der Wiener U-Bahnstrecke U5 mit einer Fahrzeit von sieben Stunden und 42 Minuten. Die Episode, wie sich ein illustrer Whistleblower ausgerechnet Österreich als sicheres Asylland wählt: „Snowden in Wien gelandet: Vertraut in Trägheit der Justiz“. Der Fake-Bericht schlug gehörige Wellen, Österreichs Außenminister dementierte.

Was einen zum dritten und letzten Abschnitt des Kurzzeitpraktikums führt. Diesen Montag erhielt Jergitsch Post vom Gericht, zum ersten Mal in der „Tagespresse“-Geschichte. Die FPÖ leitet rechtliche Schritte gegen „Die Tagespresse“ ein. Grund sind die Mitte April versandten FPÖ-Fake-Briefe an 500 Gastronomen in Niederösterreich im Zusammenhang mit der von Schwarz-Blau angekündigten Austro-Wirtshausprämie, in denen die „Tagespresse“-Macher die Wirtsleute dazu aufriefen, statt „Pinocchio-Pasta oder Arielle-Fischstäbchen“ besser „Andreas-Hofer-Schnitzel oder die Gabalier-Fleischlaberl“ auf der Speisekarte anzubieten. Bei der Klage geht es um 47.500 Euro, Unterlassung und Urteilsveröffentlichung, bestätigte die Landespartei am Montag auf Anfrage. Die Freiheitlichen hatten mitgeteilt, dass durch die Briefaktion die geplante Wirtshausprämie verunglimpft werde. „Die FPÖ hatte ja bereits rechtliche Schritte angekündigt“, kommentiert Jergitsch: „Die ließen dann aber auf sich warten – dachte ich. Der gelbe Zettel für den RSb-Brief lag nämlich zwölf Tage lang im Briefkasten. Vielleicht sollte ich öfter nachschauen.“ Eine Klage zum Jubiläum als Grund zum Feiern? „Ich kann damit gut leben“, sagt Jergitsch: „Besonders schockiert sind wir über den Vorwurf: ,Es besteht Wiederholungsgefahr.‘ Erstens: Nein, denn das Einmaleins der Satire besagt: Einen guten Witz macht man kein zweites Mal. Und zweitens: Wir sind davon ausgegangen, dass gerade die FPÖ bei Wiederbetätigungen Kulanz walten lässt.“ Am 12. April zeigte sich FPÖ-Niederösterreich-Landesparteichef und Landeshauptmannstellvertreter Udo Landbauer auf Facebook jedenfalls noch bei bester Laune. „Mahlzeit! Jedes Schnitzel hat zwei Seiten“, postete er damals in Richtung „Tagespresse“ bei Schnitzel und Salat. Nun also die Klage. „Offenbar lag das Schnitzel schwer im Magen“, sagt Jergitsch.