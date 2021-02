Frauen müssen sehr aufmerksam sein. In Zeiten von Trump und neuen Sexismen müssen wir rebellisch agieren. Für den politischen Backlash, der in vielen Ländern gerade passiert, sind wir viel zu still. Aber nicht nur Frauen müssen mit offenen Augen durchs Leben gehen. Es gibt Themen wie Umwelt- und Energiepolitik, die Frauen und Männer gleichermaßen betreffen.