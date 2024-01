Frieden den Sternen!

Ihr Fokus ist sehr speziell und gerade nicht an alldem orientiert, was man unter Science-Fiction gemeinhin versteht, vor allem nicht an klassischen westlichen Weltraumabenteuern, die oft nicht anderes als koloniale Eroberungsgeschichten sind. Es geht nämlich um einen Indigenen Futurismus, um die alternativen Zukunftserzählungen jener, die von dem Privileg, überhaupt in Visionen des Kommenden schwelgen zu können, meist ausgeschlossen werden. Das Genre Science-Fiction wird hier als Instrument zur Kritik an einer krisenerschütterten Welt, an postkolonialen Strukturen gegengelesen und genutzt. Zu sehen ist die Ausstellung nur noch wenige Tage lang – heute bleibt das Weltmuseum geschlossen, aber von morgen, Donnerstag, an steht Ihnen die Schau bis inklusive Dienstag zur Verfügung.

Und man lernt hier tatsächlich einiges: „Decolonising the Future“ lautet eine zentrale Schlagzeile, der eine Reihe indigener, schwarzer und muslimischer Künstlerinnen und Künstler aus Nordamerika, Brasilien, Nigeria und der Türkei gerecht werden. Sie schreiben populäre Kinomythen wie „Star Wars“ lustvoll und spielerisch um, verschneiden ureigene Traditionen mit bekannten utopischen Bildwelten. Zukunft und Weltraum werden in den präsentierten Gemälden, Skulpturen, kunsthandwerklichen Objekten und Installationen als soziale Experimente verstanden, in denen auch die Stimmen der Ohnmächtigen gehört werden müssen. In diesem Sinne kann man die Ausstellung durchaus als aktivistisch, als Akt der Selbstermächtigung begreifen.