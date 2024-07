Die Malerei des Briten Francis Bacon nannte sie „wahnwitzig“, so hätte sie gerne selbst gemalt: Denn „mein Schreiben ist ja auch ein Wahnwitz“, sagte die Wiener Lyrikerin Friederike Mayröcker in einem „Standard“-Interview 2016. Die Doppelbedeutung dieses Satzes, der nicht nur den Drahtseilakt der Poesie an sich, sondern auch die existenziellen Risiken zu benennen scheint, die in der täglichen Auseinandersetzung, ein ganzes Leben lang, mit einer niemals mehrheitsfähigen Kunst liegen, akzentuiert den Mut und die Selbstreflexion dieser Schriftstellerin.

Literatur schrieb sie schon mit 15, das war 1939: Nichts kann die jahrzehntelange Arbeitswut Mayröckers besser versinnbildlichen als die sechs Stapel jener rund 120 Bücher, die sie, die meisten davon im Suhrkamp Verlag, zwischen 1956 und 2020 veröffentlichte. Sie sind in der von Bernhard Fetz und Katharina Manojlovic liebevoll kuratierten, noch bis Mitte Februar 2025 zu begutachtenden Mayröcker-Schau im dritten Stock des Literaturmuseums der Nationalbibliothek in der Wiener Johannesgasse zu sehen, in einer Ausstellung, die auf äußerst passende (und grundsympathische) Weise auf engem Raum überfüllt erscheint. Denn bekanntlich lebte die Dichterin ihre „poetische Existenz“, wie sie das formulierte, bis zuletzt in ihrer Schreibklause in der Wiener Zentagasse selbst inmitten von Arbeitsmaterialien, Briefen. literarischen Zwischenergebnissen und einer Unzahl an Devotionalien, inmitten sich auftürmender Zettel, Bücher, Fotos, Kisten und Säcken.