Friederike Pezold: Forever underground

Bereits Mitte der 1970er-Jahre stieg Pezold mit ihren Videoarbeiten, Fotos und Zeichnungen zum Jungstarder globalen feministischen Avantgarde auf; 1976 wurden ihre Werke im New Yorker Museum of Modern Art ausgestellt, 1977 nahm sie an der Documenta teil, 1980 und 1984 an der Biennale in Venedig. Davor und danach zeigte man ihre Arbeiten, nur zum Beispiel, an der Londoner Tate Gallery und im Pariser Centre Pompidou. 1995 gründete sie in Wien ein Museum für Video- und Body-Art, um die Jahrtausendwende hatte sie vom Kunstmarkt genug; sie tauchte in den Underground ab, gönnte sich 2018 noch einen komplizierten Rechtsstreit mit dem Wiener Belvedere.

Revolution ist das Lieblingswort der Künstlerin Friederike Pezold. Sie liebt es, gegen die Zumutungen der Gegenwart, gegen „die herrschenden Verhältnisse“ zu revoltieren: gegen die geschädigte Wahrnehmung und die sinnliche Überreizung, gegen Konzentrationsverlust und TV-Idiotie. 2022 legte sie, fast 80 Jahre alt, wieder einen Film vor, der so radikal wie ihre beiden legendären Arbeiten aus den Jahren 1979 („Toilette“) und 1983 („Canale Grande“) erschien: eine stumme, dabei sehr beredte Arbeit über Blick und Bewegung, ein zwischen Kinoexperiment, Malerei und Videografik unaufgelöstes Werk. Das Wiener Filmmuseum wird am 25. und 26.9. diese drei Filme zeigen, die Schauspielerin Julia Franz Richter aus der unveröffentlichten Autobiografie der Regisseurin lesen, die Kuratorin Astrid Peterle einen Vortrag über subversives Sehen halten.

Seit vielen Jahren firmiert sie lieber unter dem geschlechterfluiden Namen pezoldo. In Wien wurde sie geboren, in München wuchs sie auf, ihre bayrische Sprachfärbung zeugt noch davon. In New York , Paris und Wien lebte sie lange, seit 2013 residiert sie in Salzburg, in einem Atelier im ersten Stock eines 700 Jahre alten Hauses. Kein Türschild mit ihrem Namen, kein Hinweis auf ihre Existenz. Sie komme runter, schreibt sie per SMS knapp. Dann lugt sie durch das leicht geöffnete schwere Portal.

Besuch empfängt sie in ihrem Studio selten, Fotografen lässt sie sowieso nicht über die Schwelle. Für profil macht sie eine Ausnahme, gewohnt skeptisch, aber offen für Überraschungen. Fotos seien weiter untersagt, dabei besitzt sie durchaus Glamour: Sie trägt schwarze Punk-Stiefel, ein weißes Hemd unter schwarzem Gilet, einen breitkrempigen Strohhut, die Augen hinter grün verspiegelten runden Brillen verborgen. In ihren Bildern an den Wänden ist das Sehorgan omnipräsent.

Man müsse übrigens froh sein, dass sie einen möge, sonst fliege man nämlich gleich raus, lächelt sie hinter ihren Spiegelbrillen keck: genau wie all die ignoranten Museumsdirektoren mit ihren verfehlten Ausstellungsideen. Auf Wien freut sie sich, auftreten will sie dort nicht, keine öden Fragen beantworten. Der Schatten ist pezoldos Revoltenbasis.