8. Kaveh Akbar: Märtyrer!

Kaveh Akbars beeindruckendes Romandebüt spannt den Bogen vom Iran der 1980er-Jahre bis in die USA der Gegenwart. Es ist eine Hommage an alles, was uns auf der Suche nach Sinn im Leben begleitet. John Green: „Ich werde diese Geschichte und die Menschen darin für den Rest meines Lebens in mir tragen.“

Aus dem Englischen von Stefanie Jacobs. Rowohlt.

400 S., 25,50 EUR