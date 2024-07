Sonne scheint nie

Ein Aufbruch ins Ungewisse, Herbst 1740: Die HMS „Wager“ legt vom Hafen Portsmouth ab, um eine spanische Galeone samt Silberschatz zu kapern. „Ungewiss“ trifft es allerdings nur halb. Das Unglück fährt von Beginn an mit: Von den 250 Seeleuten an Bord sind Dutzende schon siech und invalide, als sie in London zwangsrekrutiert werden, der Rest erkrankt im Lauf der Reise, mehr als 100 Männer sterben an Typhus, Skorbut und in Kälte und Sturm beim fatalen Versuch, Kap Hoorn zu umsegeln. Nach monatelanger Odyssee schließlich: Schiffbruch auf einer Felsinsel im Südpazifik. Es folgen noch größere, teils unvorstellbare Schwierigkeiten, Hunger bis zum Kannibalismus, Krankheit bis zum Tod – Verzweiflung bis zur Heimkehr (der wenigen, Jahre später). Selten wurden die Schrecken des Eises und der Finsternis, die das imperiale Zeitalter und seine Seefahrten mit sich brachten, so eindringlich geschildert wie in David Granns Report, der auf zeitgenössischen Berichten und Logbüchern basiert. Wie bereits in seinem Buch „Killers of the Flower Moon“ (von Meister Martin Scorsese unlängst verfilmt) hebt Grann aus dem Archiv einen Thriller, der philosophische Höhen erklimmt: Was ist wahr, was nur wahrgenommen, und wem soll man glauben, wenn nur die Sonne Zeugin ist (die obendrein eh nie scheint)?

David Grann: Der Untergang der Wager.

Verlag C. Bertelsmann.

432 S., EUR 25,70