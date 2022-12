Georg Friedrich Haas: Seine Vergangenheit als "Nazibub"

Haas wirft in „Durch vergiftete Zeiten“ seine eigene Not aufs Blatt. „Meine Eltern haben mich zum Nazibuben erzogen. Der Schmerz und die Scham darüber, das Ausmaß an Gewalt und Missbrauch, dem ich ausgesetzt war, und die Erinnerung daran vergiften mein Leben bis heute.“

Dieses Buch wird seinem Titel mehr als gerecht. In „Durch vergiftete Zeiten“, den Memoiren des Komponisten Georg Friedrich Haas, sind Sätze versammelt, die einen stocken lassen. „Eigentlich hätte ich abgetrieben werden sollen“, schreibt Haas. „Mutti hatte Tuberkulose.“ Er erinnert sich an einen Schulausflug, bei dem er von Mitschülern geknebelt wurde. „Dann legte sich einer von ihnen auf mich und schob mir einen Fichtenzapfen in den Anus.“ Ein Vierteljahrhundert darauf überfällt Haas die Erkenntnis: „Das waren keine Fichtenzapfen. Das waren erigierte Penisse. Ich war vergewaltigt worden.“ Dann der Satz: „Keinen Zweifel gibt es an der Tatsache, dass ich von meinen Eltern emotional missbraucht worden bin.“

Haas, geboren 1953 in Graz und im vorarlbergischen Montafon aufgewachsen, lebt seit 2013 in New York und lehrt Komposition an der Columbia University. Er hat einen weiten Weg zurückgelegt, vom Vorarlberger Bergdorf in die US-Metropole. In der Filmdokumentation „The Artist & The Pervert“ (2018) spricht Haas offen darüber, dass er in Amerika erstmals die lange unterdrückten sadomasochistischen Neigungen mit seiner vierten Ehefrau, der Autorin und Aktivistin Mollena Williams-Haas, ausleben konnte. Keine pikanten Erotica sind in dem Film zu sehen, sondern zwei Menschen, die ihren manchmal kniffeligen Alltag pflegen.

Kürzlich war Haas auf Wien-Visite. Er bescherte dem Kunsthistorischen Museum beim Neue-Musik-Festival „Wien Modern“ mit der Klanginstallation „Ceremony II“ einen großartigen Abend: 75 Musikerinnen und Musiker verwandelten die Gemäldegalerie in ein begehbares, wundersam verschlungenes Farbtonlabyrinth, untermalt vom Holzbodenknarren und

-knarzen der durch die Gänge wandelnden Besucher. Haas kann in seiner Kunst beides: schön schwer und federleicht sein.

So kompromisslos wie konsequent ist er in seinem Schreiben und Komponieren. „Für meine Texte wie auch für meine Musik gilt: Es muss so klar und so wahr und so gut wie möglich sein“, sagt er beim Treffen an einem diesigen Novembertag in der Wiener Innenstadt. Mollena begleitet Haas überallhin, er ist ohne sie nicht denkbar. „Erst durch die Begegnung mit Mollena lernte ich, dass Verstecken und Verdrängen das Dümmste ist, was man machen kann, dass man sich so nur selbst beschädigt.“