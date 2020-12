Geschichten gegen die Krise! Joe Sacco und Graphic Novels im Jahr 2020

Michael Büsselberg (Hg.): Sie wollen uns erzählen. Zehn Tocotronic-Songs (Ventil Verlag)

Kapitulation jetzt! Das Lebensgefühl in den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts war dynamisch: Man blickte in eine vielversprechende Zukunft. Die Hamburger Indierock-Band Tocotronic sah das anders und legte mit ihrem achten Studioalbum 2007 einen Gegenentwurf vor. Der titelgebende Song "Kapitulation" feierte die Schönheit des Scheiterns. Mit ihrer sehr speziellen Protesthaltung war die 1993 gegründete Band ihrer Zeit voraus. Nun ist unter dem Titel "Sie wollen uns erzählen" ein Comic erschienen, in dem zehn Tocotronic-Songs von ebenso vielen Zeichnerinnen und Zeichnern zu kurzen Geschichten verarbeitet wurden. In "Kapitulation" finden verschiedene Tiere und eine sehr dünne Menschenfigur bei einem Picknick im Wald zusammen (Illustration: Anna Haifisch).Das 2013 erschienene Lied "Warte auf mich auf dem Grund des Swimmingpools" bietet in der Version von Julia Bernhard Blicke in eine verwahrloste Single-Wohnung, in die immer mehr die Natur einbricht - und am Ende eine neue, queere Liebe auftaucht. In "Let There Be Rock" vom Album "K.O.O.K." (1999) zieht eine gescheiterte Tochter wieder zu den Eltern in die Kleinstadt zurück. Zu jedem Song erklärt Tocotronic-Sänger Dirk von Lowtzow, wie er entstanden ist und was er erzählen möchte. Bonus-Track ist übrigens ein Comic von Schlagzeuger Arne Zank, in dem es um die ikonischen Trainingsjacken der Band geht - und wie man einander kennengelernt hat.