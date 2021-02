Green Day-Sänger: Billie Joe Armstong hat nicht den Blues

Sänger und Gitarrist Billie Joe Armstrong, 48, meldet sich jetzt mit dem Coversong „I Think We’re Alone Now“ (von Tommy James & the Shondells) aus der Heimisolation. Das klingt überraschend sportlich – und sorgt auch bei den zu betreuenden Kindergartenkindern im Home Office für gute Laune: „Children, behave / That's what they say when we're together / And watch how you play / They don't understand.“