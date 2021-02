Glaube und Zweifel: „Hail, Caesar!“, der neue Film der Coen-Brüder

Die Ausgangslage der nun vorliegenden Komödie, die nun die Berliner Filmfestspiele außer Konkurrenz eröffnet hat, könnte besser nicht sein. Das Problem von „ Hail, Caesar!“ ist aber, dass hier ein Hollywood glorifiziert wird, das es so nie gegeben hat. Oder ist die Kritik der Coen-Brüder am Hollywood-Betrieb so subtil, dass sie nicht mal die beiden Regisseure selbst sehen? Am Ende bleibt immerhin die bittere Gewissheit, dass sich das Showgeschäft in den letzten 70 Jahren nicht grundlegend verändert hat; Hollywood ist noch immer ein von weißen Männern dominierter Ort (was zuletzt bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen beklagt wurde), weibliche Schauspielerinnen werden deutlich schlechter als ihre männlichen Kollegen bezahlt; und ein Gutteil der Drehbuchschreiber, Komparsen und Crew-Mitglieder können noch heute kaum von ihren Gehältern leben. Sogar die Kommunistenjagd, die in den 1950er-Jahren für Paranoia sorgte, wird in „ Hail, Caesar!“ nur gestreift.