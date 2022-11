Hans Magnus Enzensberger: 1929–2022

Die Welt muss nun ohne Enzensberger weiterwursteln, den Mann der vielen Stimmen, Gesichter und Berufe: Universalgelehrter, Intellektueller, Aufklärer, Freigeist, Essayist, Lyriker, Lektor, Übersetzer, Herausgeber, Biograf, Moralist und Antimoralist, Tadler und Revoluzzer, Zentralgestalt in Deutschlands Geisteslandschaft, beredter Zeuge der Zeit. Das Wort „Autor“ war für Enzensberger stets so unpassend wie einengend. „Gewissen der Nation“, wie ihn die Zeitungen in den 1960er-Jahren nannten, hielt er für eine „hochtrabende, alberne und leere Phrase“. In seinem wunderlich wuchernden Werk, in dem sich kein Roman, aber sonst so ziemlich jede denkbare Form des Schreibens findet, führte Enzensberger den Gedanken ad absurdum, dass sich Bücher streng in Haupt- und Nebenwerke scheiden ließen: 1957 debütierte er im Alter von 28 Jahren mit dem Gedichtband „verteidigung der wölfe“.