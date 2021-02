TV-Serie „Westworld“: Der Freizeitpark als Ego-Shooter

So weit, so erschreckend: Die Androiden werden von den so genannten „Newcomers“ nach Herzenslust missbraucht, verstümmelt und pervers um die Ecke gebracht. Was die naiven Roboter nicht wissen: das passiert hier jeden Tag aufs Neue. Eine Frage wirft die Serie bereits in der Pilotfolge auf: Ist das perverse Spiel vielleicht gar nicht so schlimm? Immerhin sind die Darsteller des Vergnügungsparks keine richtigen Menschen, sondern nur lebensechte Roboter, die jede Nacht von den Westworld-Mitarbeitern wieder zusammengeflickt und rebootet werden. Am nächsten Morgen können sich die Maschinenmenschen nicht an die Gräueltaten erinnern.