Herbert Grönemeyer: "Feuer machen, bis die Masse aufwacht!"

profil: Kostet es Sie heute mehr Überwindung als früher, auf die Bühne zu gehen?

Grönemeyer: Auf jeden Fall. Die Lieder haben eine ganz andere Bedeutung. Manchmal ertappe ich mich dabei, wie ich meine eigenen Texte seziere, wenn ich singe. Ich stehe da und denke mir, was hast du denn da geschrieben, was erzählen deine Lieder eigentlich über dich? Früher war ich viel naiver und unbeschwerter auf der Bühne, nach dem Motto: Raus damit, hau weg den Mist! Ich bin sensibler geworden.



profil: Reden wir noch ein bisschen über Musik. Sie haben in den letzten Jahren heftig mit Dancefloor und Elektronik geflirtet. Auch ein Remix der Wiener Szenestars Kruder & Dorfmeister steht seit langem auf Ihrer Wunschliste.

Grönemeyer: Ich habe immer schon Remixes machen lassen, das weiß nur keiner. Es gibt sogar eine Extended Version von "Männer". Ich bin als Künstler nun mal dafür verantwortlich, mich weiterzuentwickeln, und finde es deshalb wichtig, neue Einflüsse in meine Musik aufzunehmen - nicht um mich jung und modern zu geben, sondern um weiterzukommen. Ich will nicht immer dieselbe Suppe kochen, ich will Musik machen, die spannend bleibt, auch wenn es die Fans vielleicht irritiert. Sonst läuft man in meiner Position irgendwann Gefahr, zu seiner eigenen Karikatur zu werden.