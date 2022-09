Langjähriger profil-Chefredakteur Sven Gächter gestorben

Der langjährige profil-Chefredakteur Sven Gächter ist im Alter von 60 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Gächter war seit 1994 bei profil, von 2002 bis 2021 in der Chefredaktion. Zuvor war der Schweizer bei der "Weltwoche" und dem "Wiener". Neben seiner Tätigkeit als Journalist war Gächter lange Jahre DJ, Produzent und Veranstalter.

"Sven war für viele von uns weit mehr als ein Kollege, viel mehr als ein großartiger Journalist. Sven war ein Familienmitglied in der Großfamilie profil und in jeder unserer Kleinfamilien. Er war jener Mensch, an den man sich zu jeder Zeit mit Freud und Leid wenden konnte, der stets abrufbare Empathie und Liebe für uns hatte. Manche von uns haben mit ihm über die Jahre mehr Zeit verbracht, als mit den besten Freunden", schreibt profil-Herausgeber Christian Rainer in einer Nachricht an die Redaktion.

"Ich weiß, dass wir umgekehrt Familie für Sven waren, dass er sich über lange Zeit kaum irgendwo so aufgehoben gefühlt hatte wie in der Redaktion – unter seinesgleichen im Geist und im Herzen. Wir werden Sven unser eigenes Leben lang in uns tragen."