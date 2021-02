„Homeland“, Staffel 5: Rotkäppchen und die bärtigen Wölfe

Wirklich subtil war die Agentenserien um die eigenwillige CIA-Agentin Carrie Mathison ( Claire Danes) aber nie: Die großen Fragen (Wer sind hier die Guten? Wer die Bösen?) werden in „ Homeland“ meist in Schwarz und Weiß beantwortet. Die Serie macht auch in Staffel fünf keinen Hehl daraus, wer hier böse und wer gut ist. Den Vorwurf, rassistische Stereotypen zu bedienen, muss sich der Quoten-Hit (als Showrunner fungieren die Macher der Post-9/11-Folter-Serie „24“) schon von Anfang an gefallen lassen. Auch US-Medien üben zum Start der fünften Staffel erneut Kritik an der Serie: „ Homeland“ zeige ein weißes Rotkäppchen (Danes), verloren in einem Wald voller gesichtsloser muslimischer Wölfe, so die „ Washington Post“ in einem Kommentar.