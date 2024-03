Auf der gegenüberliegenden Seite, ostwärts der Kreuzung, beginnt der Stadtteil Mülln, der sich über pittoreske Gassen zu einem Hügel hinzieht, an dessen Scheitel die Müllner Kirche thront, von der es hinauf auf den Mönchsberg und hinunter zur Salzach geht, ins Loden-Bourgeoisie-Salzburg. Gegen Norden hin liegt der Stadtteil Lehen, einer der größten der Stadt, ein Betonburgen-Bezirk mit den Problemen, die das mit sich bringt. „Lehener Stüberl“, verkündet eine einsame, von Döner- und Pita-Buden belagerte Portalinschrift, raumschiffgleich erhebt sich ums Eck die Stadtbibliothek. Salzburg ist nicht nur Mozart, Festspiele, Schokoladenkugeln und so weiter und so fort, die endlose touristische Spirale, eine aufs Spektakel versessene Inszenierung. Im Süden der Bäcker-Bacher-Kreuzung liegt schließlich die Riedenburg mit ihrem verschlafenen Wohlstand, wo Gauß seit 1994 in einer mit Büchern und Bildern vollgestopften geräumigen Wohnung als Refugium lebt. In dem Band „Die unaufhörliche Wanderung“ (2020) hat er auf der Kreuzung, die an diesem Märznachmittag beim schnellen Queren weniger als nichts zu bieten hat, „die unerkannte Mitte einer Welt“ aufgestöbert: „Hätte sie einen Hang zur Eitelkeit, könnte die Bäcker-Bacher-Kreuzung damit renommieren, dass sie nach vier Richtungen vier Welten trennt und vereint.“

Alltag der Welt

Dies ist die Gauß-Methode: Blitze der Erkenntnis in trostlose urbane und ländliche Orte zu schleudern, sich mit den Standard-weisheiten nicht zufriedenzugeben, das Große im Kleinen zu entdecken, das eigene Leben mit den Geschichten ausgesuchter Gegenden zu verzahnen.

Am 14. Mai wird Gauß 70. Ein freundlicher Mann in dunklem Mantel, schlohweißer Schnauzbart, die ewige bullerbüartige Frisur, leicht zerknautschtes Gesicht, der mit der inneren Ruhe einer sehr alten Eule durch Salzburgs Gassen und Wege schlendert. Gauß macht das nicht routiniert und gelangweilt, eher wie einer, der dem Alltag des Lebens bei seiner Arbeit zusehen will. Die beiden kürzlich überstandenen Herzinfarkte tragen einen Teil zur Gemächlichkeit bei.

Als vorgezogenes Geburtstagsgeschenk ist soeben das Journal „Schiff aus Stein“ erschienen, das sich in eine lange Reihe essayistischer Bücher einreiht, halb Autobiografie, halb Kartografie des europäischen Kontinents. Das Leben ist eine Reise, und Gauß war viel unterwegs. Mit Büchern wie „Die Hundeesser von Svinia“ (2004), „Zwanzig Lewa oder tot“ (2017) und dem Reportagenband „Die unaufhörliche Wanderung“, für den er im Jahr 2022 mit dem Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung ausgezeichnet wurde, hat Gauß kleine, länderumspannende Literaturdenkmale geschaffen, eine Lesewanderung über einen komplizierten Kontinent. Seine Journalbände – „Mit mir, ohne mich“ (2002), „Zu früh, zu spät“ (2007), „Der Alltag der Welt“ (2015), „Die Jahreszeiten der Ewigkeit“ (2022) – entfalten neben viel Titelzauber die nachhallende Chronik unserer Gegenwart, von Gauß mit wachem, ruhelosem Temperament betrachtet.