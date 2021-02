Isolation Berlin: Hinter Häuserecken lauert die Melancholie

Auch die Musik, die auf „Und aus den Wolken tropft die Zeit“ so wunderbar unvermittelt auf den Hörer einprasselt, klingt zuerst vertraut. Der Sound der vier Mittzwanziger schwingt zwischen Postpunk, New Wave und Chanson, klingt nach Rio Reiser und Sven Regener, nach Hildegard Knef und Marlene Dietrich. Kein Wunder also, dass sich die Band am Anfang mit Coversongs von The Jesus & Mary Chain begnügte und erst mal versucht hat, aus diesen Einflüssen einen eigenen Stil zu kreieren. Und auch wenn das nicht immer ganz neu klingt, ist etwas anders bei diesen schwermütigen Songs. Man fühlt sich in diesem See der Traurigkeit hineingezogen, fühlt sich verstanden, will sich dem süßen Schmerz hingeben, sich darin wiederentdecken.