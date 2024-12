Jähzorn an der Josefstadt: Rechtsgutachten setzt Theaterchef Föttinger unter Druck

Die Erklärungen der anonymisierten Betroffenen wurden nicht eidesstattlich geleistet, da offenbar alle diesbezüglich Beteiligten am Haus noch beschäftigt seien und vorläufig – wohl aus Angst, ihre Jobs zu verlieren – nicht vor Gericht gehen wollen. Das ändere an der Sachlage aber nicht viel, meint Renzl auf Anfrage des profil, die Erzählungen von Aggressionen und Übergriffen an der Josefstadt seien „wahr“. Und der Anwalt meint: „Die Zustände am Haus genau untersucht werden müssen“, denn im 21. Jahrhundert sei es „schlicht anachronistisch, mit Gebrüll und Handgreiflichkeiten ein Theater führen zu wollen“.

Interner Bericht mit Maßnahmenpaket?

Die von profil an Föttinger und die Pressestelle des Theaters in der Josefstadt übersandten Fragen blieben unbeantwortet; man verwies lediglich auf den morgen zu präsentierenden internen Untersuchungsbericht und die „daraus folgenden Ableitungen“. Es wird also den Ergebnissen jenes Berichts vermutlich auch ein Maßnahmenpaket angeschlossen sein: Die Einrichtung eines verbindlichen Code of conduct und die Etablierung neuer Compliance-Regeln werden ebenso erwartet wie das Engagement von Vertrauenspersonen und die Etablierung von Anlaufstellen, die in Konfliktfällen zu Rate gezogen werden können.

Als Sunshine Boy dürfte Herbert Föttinger dieser Tage jedenfalls nur auf der Bühne zu bewundern sein.