Jahreskarten im Jungbrunnen: "Hackney Diamonds", das neue Album der Rolling Stones

Wie will ich mich erinnern? Wie will ich erinnert werden? Wenn das Leben und die Karriere in die Zielgerade einbiegen, steht der alternden Künstlerseele in ihrem so genannten Spätwerk in der Regel der Sinn nach Rückblick und Introspektion. Zumindest, wenn daran noch Bedarf besteht und die Höhenflüge in den Heydays nicht ob einiger entgleister Rockrentner-Rants längst in Vergessenheit geraten sind – schlag‘ (nicht) nach bei Roger Waters, Eric Clapton oder Morrissey.

Mick Jagger hingegen, ewigsaftiger Geck und Gockel, verweigert sich auch nördlich der 80 noch jeglicher Selbstbespiegelung. Da mag das Ableben der Schlagzeug-Institution Charlie Watts anno 2021 noch so sehr Anlass zu verstärkter Gedankenschwere gegeben haben: Wer auf Lebenszeit Jahreskarten im Jungbrunnen gelöst hat, will einfach nicht zum Elder Statesman of Rock erhoben werden. Tiefgründiger als „Now I’m too young for dying and too old to lose“ werden Jaggers Erkenntnisse auf dem 24. Stones-Studioalbum „Hackney Diamonds“, dem ersten mit ausschließlich eigenem Material seit 18 Jahren, auch nicht.

Wenn er dabei zwischendurch haarscharf an der Selbstparodie vorbeischrammt („Cause I love the laughter, the women, the wine, I’ve just got to break free from it all“, informiert er erstaunlich ironiefrei in „Dreamy Skies“), holen ihn seine Mitstreiter zuverlässig auf den bluesbewachsenen Boden ihrer Rock’n’Roll-Realität zurück. Auch ohne Watts‘ kaum ersetzbares Drumming klingt die größte aktive Rockformation dabei jederzeit unverwechselbar. Unberechenbar ist sie im siebten Jahrzehnt ihres Bestehens indes nur noch selten – was durch Keith Richards‘ verlässlich intuitive Gitarrenarbeit mehr als aufgewogen wird, die nach vorne drängende Riffs und filigrane Frickeleien versiert austariert.