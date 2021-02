Jarvis Cocker und Gérard Depardieu: Die alten Könige in ihrem Exil

Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, mit Derartigem umzugehen. Eine besteht darin, einen Schirm aufzuspannen und so zu tun, als wäre nichts. So etwa verfährt Gérard Depardieu, französischer Kino- und Theatergott mit einem Hang zur Selbstbeschädigung, in seiner musikalischen Hommage an Monique Andrée Serf alias Barbara, die mit "Göttingen“ 1967 einen internationalen Hit hatte und 1986 mit Depardieu gemeinsam in dem Singspiel "Lily Passion“ auf der Bühne stand. 20 Jahre nach Barbaras Tod singt der Akteur nun zu Klavierbegleitung deren Chansons und eröffnet dabei keinen sonderlich melodischen, dafür aber höchst dramatischen Spielraum: Musik als Schauspiel. Es darf Tränen regnen.