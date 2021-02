Jochen Distelmeyer: „Früher oder später ist alles wie Lindenstraße“

profil: „Toxic“ von Britney Spears trifft auf Ihrem Album unter anderem auf „I Read a Lot“ von Nick Lowe und „Pyramide Song“ von Radiohead. Was hat Sie denn an Spears so fasziniert? Distelmeyer: Ich konnte den Song einfach nicht schlecht finden. Beim Romanschreiben fiel mir auf, dass der Song wie der Gesang einer Sirene auf mich wirkt, wie die Anrufung einer toxischen, gefährlichen Frau. In meiner Version antworte ich darauf wie der an den Mast des Schiffes gebundene Odysseus. Das ist ein großartiger Song, sehr tanzbar, es macht Spaß ihn zu hören. Ich freu mich für Britney Spears, dass ihr und den Autoren dies so gelungen ist.