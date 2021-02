John Turturro über „The Night Of“: „Die Realität ist schlimmer“

profil: Sie leben in New York, ihrem Geburtsort. In „The Night Of“ nimmt die Stadt eine wichtige Rolle ein. Finden Sie New York City gut porträtiert? Turturro: Absolut. Nach der ersten Version der Pilotfolge dachte ich noch, dass der Rhythmus der Serie schneller sein müsste. Das haben wir aber gut hinbekommen. New York ist einfach eine sehr europäische Stadt. Wie man geht, wie man spricht, das ist in der Serie sehr wichtig. Das besondere an New York ist ja, dass man hier von Fremden nicht mehr sprechen kann. Denn hier kommt alles zusammen. Im Stadtteil Queens, wo ein Gutteil der Serie spielt, gibt es mehr Diversität als an jedem anderen Ort der Vereinigten Staaten.